Una mujer se queda en coma tras aplicarse una crema facial contaminada con mercurio

Crema antiarrugas

La paciente no puede hablar y está siendo alimentada artificialmente.

Las autoridades de Estados Unidos advierten de que estas cremas tóxicas suelen ser compradas en la calle o traídas de México, y a veces están empaquetadas en recipientes de plástico sin etiquetas. La CDC aconseja no usar cremas que no lleven una tapa de papel de aluminio bajo la principal, que no las compren sin etiquetas o con etiquetas caseras.