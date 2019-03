Una mujer se despierta de un desmayo y no recuerda nada de los últimos 40 años

Cuando despertó en el centro médico, una enfermera comenzó a hacerle preguntas, al preguntarle el año que era, Denicola respondió que. Además su marido, sus hijos y sus nietos eran unos completos desconocidos para ella. "Cuando me desperté," "Me miré en el espejo y me dije: Esto no son 18" comentó la mujer a Inside Edition