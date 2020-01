La batalla legal de dos mujeres por un gato: gastan más de 23.000 euros para determinar quien lo alimenta

Hall y su marido no dudaron en pedirle a Lesbirel que dejase de alimentar a su mascota. Lo hicieron en múltiples ocasiones y a través de cartas, mensajes de textos y correos electrónicos, a los cuales su vecina hizo caso omiso porque, afirmó, el felino estaba muy "apegado" a ella y a su casa. Fue entonces cuando emprendió una batalla legal que duraría años y en la que gastarían más de 20.000 libras (23.000 euros).

Hasta el año pasado los tribunales no dictaminaron sentencia. La razón, para los Halls. Su vecina se vio obligada a firmar una cuerdo vinculante en el que se establecía que no alimentaría más al gato, no le cambiaría el collar puesto por sus dueños y nunca le dejaría entrar en su vivienda. Años de lucha para que Ozzy nunca más busque cariño y alimento fuera de casa.