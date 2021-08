Nace un bebé con el feto de su gemelo dentro de su estómago

Según ha informado The Times of Israel , cuando nació el bebé , los médicos le hicieron una serie de exámenes médicos , entre las que estaban varias radiografías y ecografías . En los resultados, se dieron cuenta de que en el estómago del bebé se estaba desarrollando un feto . Por ello, ordenaron una operación de emergencia para extraerlo.

Estos casos, que son extremadamente raros, se conocen como "fetu in fetu", es decir, "feto dentro del feto" y consisten en una condición médica en la que un feto tiene un desarrollo anormal dentro del cuerpo de su gemelo "sano". De acuerdo con información del Journal of Surgical Technique and Case Report, estos casos ocurren en uno de cada 500.000 nacimientos en el mundo.