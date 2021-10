Embarazada tras ser violada por su abuelastro, una niña de 11 años conmociona a Bolivia: la Iglesia ha frenado el aborto

Por eso, Cruz denuncia: “La Iglesia no puede mostrar un romanticismo en un caso de violencia sexual contra una niña de 11 años. No se puede hablar de amor cuando a esta niña la han vejado sexualmente por un familiar cercano y ahora quieren darle una connotación de amor y protección, no corresponde. Estos casos a nivel mundial son conocidos como casos de tortura. Las niñas no pueden ser madres”.