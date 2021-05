El niño transgénero más precoz de Reino Unido: a los dos años ya decía que no era una niña

En su publicación relata: "Este es uno de mis hijos. Un niño alegre y brillante que ama su vida. Lo que mucha gente no sabe es que cuando nació fue reconocido como una niña. Pero su identidad de género, lo que está en su cabeza, no coincide con su sexo físico . Estoy muy orgulloso de que sepa quién es y no está limitado por las normas y los prejuicios sociales. Todos podemos aprender algo de este niño y yo aprendo todos los días. Todos son diferentes".

Síntomas de disforia de género antes de poder hablar

Cuando tenía tres años, Matthew y su esposa Klara notaron que Stormy estaba comenzando a entender más sobre su género, y su hijo anunció con confianza que era un niño. La pareja pasó mucho tiempo tratando de aclarar si Stormy estaba seguro de que no era una niña, pero para su tercer cumpleaños, aceptaron la identidad de su hijo : “Cuando empezó a hablar, alrededor de los dos años y medio, donde entendió el contexto de lo que estaba diciendo, tuvo muy claro que no era una niña".

“En algún momento, no recuerdo cuándo, Stormy acaba de decir que era un niño. No recuerdo el momento en que le preguntamos por primera vez, o si simplemente lo dijo un día. Tuvimos una conversación con él, que es difícil, cuando se acercaba a su tercer cumpleaños. “Le preguntamos '¿simplemente no eres una niña o eres un niño?' “Tanto [mi esposa como yo] tenemos conversaciones bastante adultas sobre su género con bastante regularidad. Él sabe que su género lo debe decidir él, no nosotros. Fue quizás hace 12 meses que aceptamos que no era una niña", explica. “Ahora vive como un niño, va a la guardería como un niño, todos sus amigos saben que es un niño", finaliza.