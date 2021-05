Nueva polémica en EEUU tras la muerte por asfixia de un preso a manos de la policía

La controversia sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad ha vuelto a levantarse en Estados Unidos . Según una investigación, recogida por NewsChannel5 , un preso de 48 años , identificado como William Jennette , murió asfixiado bajo el peso de los oficiales , después de que les hubiera dicho varias veces que "no podía respirar". La noticia llega días antes de que la familia de George Floyd visite la Casa Blanca este martes en homenaje al aniversario de su muerte.

Una de las hijas de la víctima: "Tengo el corazón roto. Era alguien a quien valía la pena conocer"

Una vez Jennette quedó reducido , bocabajo, lo esposaron y comenzaron a ejercer presión sobre su espalda . Cuando el preso dijo por primera vez que no podía respirar , una policía le responde "no deberías poder respirar" y procede a llamarle "maldito estúpido".

Jennette forcejeó con los policías y otro agente advirtió a los compañeros de que tuvieran cuidado de no asfixiarle. Ante esta petición, otro oficial responde que "por ese motivo no estaba encima de sus pulmones, para dejarlo respirar". Sin embargo, el argumento no impidió que el preso acabara falleciendo.