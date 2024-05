Un giro inesperado de un miembro del jurado cambia los equipos definitivos: "Si no lo hacía me iba a arrepentir"

Vanesa Martín, Abraham Mateo, Willy Bárcenas y Lali han formado sus equipos definitivos en la 'gala de las sillas' de 'Factor X' y, es que, han tenido que descartar a tres miembros de los seis que formaban sus equipos, entre ellos uno repescado de los 'no elegidos' durante las audiciones y ¡ha habido muchas sorpresas durante la gala!

La primera era Vanesa Martín que estaba muy atenta a las actuaciones de Teete, Divine, Evvie, Lucía Moreno, J Prince y Danel, el que repescaba de las audiciones. Las dudas no le faltaban a la cantante tras ver actuar a todos, pero tenía que tomar una decisión y terminaba descartando a Danel, Evvie y al grupo 'Divine'.

Lucía Moreno optaba por un estilo completamente distinto al de las audiciones, la participante mostraba cómo también sabe hacerlo muy bien rapeando y Vanesa Martín no dudaba en darle una de las sillas: "Para mí, claramente, esto es el 'Factor X" .

J Prince era el tercer elegido por Vanesa Martín, este optaba por un tema propio muy diferente a lo que interpretó durante las audiciones con el que también lograba convencer a la malagueña: "Valoro mucho la composición, me ha encantado la letra y tu rollo".

Abraham Mateo, también muy nervioso escuchaba, muy atento, las actuaciones de Ryan Chapman , Al Liquindoi (repescados como no elegidos en las audiciones) , Jaqui Lin, Patrick Bel, Aye y Coral. Aunque el cantante también se cuestionaba cuáles iban a ser sus elegidos tomaba la decisión final apostando por Patrick Bel, Aye y Coral.

Patrick Bel , sin su saxofón como en las audiciones, quería mostrar que sin el instrumento también puede brillas y, tanto que lo hacía y es que Abraham Mateo no dudaba en darle una de las sillas: " Verte tan emocionado ha sido muy emocionante . Has tenido una evolución tremenda".

Jurgën interpetaba la conocidísima canción 'Flowers' de Miley Cyrus con una versión en español que fascinaba a Lali: "Sois bárbaro, haces que me sienta mejor que antes de entrar al plató, eres un artista". Y dejaba claro que quería que formase parte de su equipo.

El grupo Awy cantaba '11 razones' haciendo a todo el público saltar y bailar con su música y voz, como también conquistando como en las audiciones a Willy Bárcenas: "La primera vez que os elegí es verdad que era por la energía y la ilusión. Creo que de verdad tenéis algo muy importante y potente". Que no dudaba en contar con ellos en su equipo.

Nacho Nacif cantó una composición propia, '10am', y con ella Willy Bárcenas se vio en un momento muy complicado. Pidió asesoramiento a sus compañeros y después decidió darle a Nacho una silla en su equipo, pero su descarte de Emmy Reek para dársela al joven cantante fue de lo más comentado. "Me van a matar", reaccionaba Willy Bárcenas.

Todo parecía terminado, pero Willy Bárcenas, que había dejado muy claro lo mucho que le gustaba Darel (repescado por Vanesa Martín) durante su actuación y decidía quedarse con él en su equipo. "Esto es durísimo", aseguraba el cantante al tomar esta decisión que terminaba descartando a Nacho Nacif para que Darel formase parte de su equipo: "Es la decisión más difícil que he tomado desde que estoy en este programa, pero siento que si no lo hago puede que me arrepienta por la persona que quiero que esté en mi equipo".