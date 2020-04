Nueva York anuncia el fin del año escolar tras confirmar 783 nuevos fallecidos por coronavirus

"Esta decisión no ha tenido nada de fácil. Dios sabe el dolor que me produce decir que no habrá más escuelas este año. Pero también sabe que es lo correcto", ha declarado De Blasio en comentarios recogidos por el 'New York Times'. De Blasio se negado a confirmar si abrirían las escuelas de apoyo en verano, "a la espera de ver cómo evoluciona la situación".