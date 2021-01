La odisea de Yap Choon Fong, embarazada y en primera línea contra el coronavirus

Los temores de la oficial médica de 30 años no eran infundados, ya que su trabajo requería que tomara muestras de personas posiblemente infectada en la clínica. “Mi familia y amigos también estaban preocupados por mi riesgo de exposición. De hecho, me aconsejaron que solicitara un traslado a otra unidad, pero me negué porque estábamos experimentando una escasez de personal en la clínica. Era consciente de que, no debía ser egoísta. Luego dejé de lado mis miedos y seguí sirviendo para luchar contra la pandemia”, ha manifestado la doctora.