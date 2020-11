La odisea de Romina en moto por falta de ambulancia para acabar perdiendo a su bebé

A la mujer le negaron la ambulancia y recorrió dos hospitales en moto con su marido

Los hechos ocurrieron en Argentina

El padre denuncia que la situación es insostenible y más con el coronavirus

Esta es una historia de desamparo. Un hombre de Formosa, en Argentina, ha denunciado que le negaron una ambulancia a su mujer, embarazada a punto de dar a luz. En plena crisis de nervios tuvo que viajar en moto a dos hospitales y, finalmente, su bebé murió. Los médicos dicen que en medio de la odisea ya llegó muerto pero los padres lo niegan: "Sentía sus patadas", dice al madre, consternada, que tuvo que buscarse la vida, literalmente para llegar a un hospital. El coronavirus y sus consecuencias.

El hecho ocurrió la semana pasada en la localidad de Laguna Naineck. Allí, Silvio Paredes llamó el hospital local cuando su esposa, Romina Ojeda, comenzó a sentir fuertes contracciones. Pidió una ambulancia para que la pudieran trasladar y nadie se la proporcionó. "Mi señora estaba embarazada, llamé a la ambulancia de Laguna Naineck y me dijeron que no iban a venir. Hice cinco intentos y no me hicieron caso", relató Paredes a El Comercial. Un enfermero se lo dejó claro: lleve a su mujer al hospital como pueda.

Y eso hizo Silvio. La pareja decidió subirse a una moto para poder llegar cuanto antes al hospital. "No me quedó otra", se lamenta ahora resignado Silvio. Pero ese iba a ser sólo el comienzo de una pesadilla. Primero debieron trasladarse durante cinco kilómetros de un terreno de tierra y pozos desde Villa Lucero a Laguna Naineck. "Nos dan órdenes para que los pacientes vayamos como podamos, como perros, a pie o en moto, no les importa un carajo lo que nos pase a los que vivimos en el campo. Es imperdonable lo que hizo el enfermero que estaba de turno ese domingo 15 de noviembre. Y no sé si fue porque la llevé en moto a mi mujer que tuvo este problema y perdimos el bebé. No deseo que le suceda lo mismo a otra persona", relata Silvio.

Una vez que llegaron al hospital de Naineck le revisaron la presión a su mujer y le aseguraron que todo estaba bien. Ese rápido diagnóstico hizo creer a los padres que el bebé todavía estaba vivo. Entonces le dijeron que tenían que acudir a Laguna Blanca porque en Naineck solo había un enfermero. Según Silvio, "ese lugar era un hospital, ahora es una salita".