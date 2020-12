Un oficial de policía británico trans se declara mujer tras dos décadas en el cuerpo y dejar a su esposa

" Siempre supe que era transgénero , i ncluso antes de saber que había un término para ello . Pero lo mantuve en secreto durante décadas: nunca supe cómo hablar con amigos, familiares y compañeros. Me ha llegado a rodear una banda de ladrones armados con bates de béisbol y martillos. Pero nada de eso es tan aterrador como salir como mujer transgénero frente a 30 policías en un curso de entrenamiento táctico. Sin duda, estamos en una era más tolerante ahora que hace 10 o 20 años, eso es lo que me impidió salir del armario antes, pero todavía da miedo ", comentó Morden a los medios locales.

" Desde que era joven siempre supe que algo había cambiado dentro de mí, que mi cabeza y la identidad no se correspondían con mi yo físico. Esto me ha causado constante preocupación, ansiedad y estrés. Algo que he tratado de ocultar e ignorar. El año pasado ya tenía suficiente. Me di cuenta de que tenía que ser yo, que tenía que ser fiel a mí mismo, que tenía que hacer esto por mi propia cordura ", añadió Morden.

"Puedo estar en paz conmigo misma por primera vez en la vida. Mucha gente está interesada y me apoya, para que ellos mismos sean más conscientes y comprensivos. Simplemente pido que se permita vivir y ser nosotros mismos, sin temor al odio, al acoso, a las burlas o a los abusos. Yo sigo siendo su colega, no importa cómo me presento, qué ropa me pongo o cómo me identifico", subraya.