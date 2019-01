Oksana Voevodina, la miss rusa por la que el sultán Muhammad V habría dejado la corona

No es la primera vez que el amor puede con la corona. Es lo que ha vuelto a ocurrir en Malasia, donde Muhammad V ha renunciado al trono por amor a la miss Oksana Voevodina. Se convierte en el primer monarca en la historia de su país en hacerlo. La modelo, conocida por un reality en su país (subido de tono), es hija de un cirujano y una ex concursante de certámenes de belleza. Voevodina nació en el seno de una familia acomodada y estudió empresariales en el centro de estudios de la élite rusa llamado Plekhanov Russian University of Economics. Según el periódico inglés Daily Mail la pareja se conoció en 2015, el año en que ella fue coronada Miss Moscú y antes de que el entonces sultán de Kelantán fuera elegido Rey de Malasia. Siempre sorprendió su acceso al trono sin estar casado.