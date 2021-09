La OMS considera "discriminatorio" el pasaporte vacunal al no haber igualdad de acceso a la vacuna

"Hemos tenido alrededor de 2.000 científicos que han debatido sobre el mismo tema, y que no recomienda, al menos hasta ahora, el uso de dosis de recuerdo, y hasta que no tengamos pruebas fehacientes es importante que esperemos". A la vez, ha proseguido, "hay que recordar que hay países con menos del 3 por ciento de la cobertura de vacunación, sobre todo en África, con muchas personas que ni siquiera han recibido la primera pauta, y empezar con el recordatorio, sobre todo, dárselo a personas que no están sanas, no está bien", ha sentenciado el director general de la OMS. "La posición de la OMS detener uso de dosis de recuerdo hasta finales de año", ha reiterado.