La ONU asegura que una de cada tres mujeres sufre violencia sexual durante su vida

Además han decidido realizar una financiación no asignada y básica para los socios humanitarios que trabajan para prevenir y responder a la violencia sexual en conflicto, según ha ratificado la ONU en un comunicado.

"La violencia sexual y de género ya no es un horror oculto", ha manifestado el jefe de la Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU, Mark Lowcock. "Realmente no hay excusa para no actuar ante este fenómeno abominable en las crisis humanitarias. Los supervivientes y las personas en riesgo en todo el mundo necesitan un apoyo material y tangible cerca de donde viven", ha destacado durante el encuentro.