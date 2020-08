Un padre asesina a toda su familia y a su perro antes de suicidarse

Un hombre asesinó a su esposa, a sus tres hijos y a su perro antes de quitarse la vida. La Policía encontró los cadáveres el 29 de julio en el domicilio de la familia en la ciudad de Elyria (Ohio, EE. UU.) tras recibir una llamada del jefe del padre, que se extrañó de que no hubiera acudido a su puesto de trabajo.

El primo de John Nelson, Ben Runyon , afirma que nadie cercano a la familia vio venir la tragedia : "John era el padre del año". Según los familiares de los Nelson, la Policía reveló que el asesino había dejado una nota de suicidio pero no quiso dar detalles de su contenido. Por su parte, los vecinos aseguraron que oyeron gritos y ruido de petardos la tarde del día anterior al crimen, pero no sospecharon que estuviera ocurriendo nada anormal.

Mientras tanto, el alcalde de Elyria, Frank Whitfield, también rindió homenaje a la familia Nelson: "Mi corazón está roto por esta familia, en particular por los niños. No puedo imaginar el dolor que deben sentir sus allegados y les enviamos nuestras más profundas condolencias y estamos aquí para apoyarlos a ellos y a cualquiera de nuestros residentes que necesite nuestra ayuda", declaró el alcalde, según The Sun.