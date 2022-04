Una niña de tres años con hepatitis aguda salva la vida gracias a que su padre le dona parte de su hígado

Días después, el hígado de Lola-Rose comenzó a fallar y está entró en coma . Su cerebro se había hinchado debido a que su hígado no podía filtrar las toxinas mientras estaba en cuidados intensivos. Sin un trasplante moriría en pocas horas.

Fue entonces cuando Alan, su padre, decidió darle parte de su hígado a su hija. Tras descubrir que el órgano era compatible entre ambos, no dudó en someterse a la operación, que se extendió durante siete horas. "Podrían haberme dicho que no iba a sobrevivir a la cirugía y ella sí, y yo habría seguido adelante", afirmó Alan en unas declaraciones recogidas por 'The Sun'. Semanas después, Lola-Rose está en casa y poco a poco continúa recuperándose y volviendo a establecer la normalidad en su vida.