Unos padres se reencuentran con su hija biológica, robada al nacer y vendida a otra familia, 25 años después

Para su familia biológica, su nacimiento se vio truncado por una trágica noticia : el bebé había fallecido . Al menos, eso era lo que les habían dicho, pero no la realidad. L a pequeña Belle fue vendida a otra familia, donde comenzó una vida lejos de sus orígenes.

Al crecer, la menor se enteró de que era adoptada a los 8 años de edad, cuando sus preguntas y dudas al no parecerse en nada a su familia destaparon su adopción. La cosa no quedó ahí, la pequeña quiso investigar sobre su familia biológica y no paró hasta encontrar la información necesaria.