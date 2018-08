El mecánico que ha estrellado el avión de Seattle: "Sé hacerlo porque jugué a videojuegos"

Informativos Telecinco

Los controladores aéreos mantuvieron una conversación con el mecánico de 29 años que iba a bordo de un avión que había robado previamente. El autor de los hechos, identificado como 'Rich', no ha querido recibir ayuda para aterrizar. Él dijo: "He jugado a algunos videojuegos antes". Esa era su actitud mientras pilotaba. También se mostró preocupado por poner en peligro la vida de la gente. No quería hacer daño a nadie.

declaraciones del responsable del accidente intencionado de un avión en el aeropuerto de Seattle dejan entrever su decisión. Un audio, difundido por Las últimasdel responsable del accidente intencionado de unen el aeropuerto dedejan entrever su decisión. Un audio, difundido por Rt , que aclara que pensamientos le rondaron minutos antes de estrellarse. Los controladores aéreos le ofrecieron un aterrizaje alternativo que ignoró.

El combustible se estaba agotando y desde la base querían evitar que el descenso en un lugar indebido pudiese "destrozar algo ahí también". "Solo estamos tratando de encontrar un lugar para que puedas aterrizar de manera segura", afirmó un controlador aéreo.

Sin embargo, la preocupación de 'Rich' era decepcionar a su familia por su intención suicida. "Quisiera pedirles perdón a cada uno de ellos. Simplemente se me aflojó un tornillo, supongo. Nunca lo supe hasta ahora", reconoce. También preguntó sobre la pena de cárcel que le podía caer por secuestrar el avión: "Es cadena perpetua, ¿no?".

"Realmente no planeaba aterrizarlo"

El joven aseguró que no necesitaba tanta ayuda. "He jugado a algunos videojuegos antes", afirmó. "Sé un poco lo que estoy haciendo". Al mismo tiempo, pidió que le explicaran cómo presurizar la cabina para no sentirse "tan mareado".

En otro momento de la conversación el mecánico parecía querer aterrizar. "Creo que intentaré hacer un tonel volado y si sale bien, voy morro abajo y paro", agregó. No obstante, 'Rich' reconoció que "no sabría cómo aterrizarlo". "Realmente no planeaba aterrizarlo", concluye.