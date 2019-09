El Papa insta a religiosas de vida contemplativa a hablar con sus prioras ante cualquier signo "extraño"

El Papa Francisco ha pedido a las religiosas de vida contemplativa que dialoguen con sus prioras sin demora en cuanto sientan algo extraño aunque ha reconocido que no todas ellas "son el premio nobel a la simpatía". Además, les ha pedido que eviten caer en "la mundanidad" y les ha exhortado a vivir sus vidas a través de pequeños actos de caridad.

Así, utilizando el modelo de fe de santa Teresita de Jesús, ha defendido la "transparencia" dentro del convento y ha instado a las monjas a acudir a sus superioras en cuanto sientan que están en peligro o les aceche alguna tentación, añadiendo que "la mundanidad no es una monja de clausura".

"No te diste cuenta de que era un espíritu malo porque era tan educado. Pero no hablaste con la priora, con alguna hermana. El que tienta no quiere ser descubierto y por eso se disfraza de noble y educado. Por favor, hermanas, cuando sientan algo extraño hablen inmediatemente. Así lo descubren", ha pedido al tiempo que ha defendido el camino de la obediencia.