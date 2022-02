Una pareja frena la operación de corazón de su hijo de dos años: dicen no a una transfusión de vacunados de covid

Su hijo tiene dos años. Una enfermedad cardíaca. Necesita cirugía de manera urgente. Sus padres, una pareja de Módena, no firman el consentimiento para ninguna transfusión de sangre. Son antivacunas. No quieren donantes vacunados contra el covid. Solo quieren sangre de donantes que no estén vacunados. El policlínico Sant'Orsola de Bolina ha recurrido a un juez.