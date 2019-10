A 9 días de la fecha límite, el parlamento británico rechaza votar el plan de Johnson para el Brexit

En la calle se ha pedido como nunca este fin de semana un segundo referéndum sobre el Brexit. Y el Parlamento ahora no está dispuesto a votar su acuerdo de salida de la Unión Europea. No al menos hasta que se apruebe en la Cámara toda la legislación vinculada a ese acuerdo. Algo que podría retrasarse más allá del 31 de octubre.



La prórroga no es automática, debe aprobarla la Unión Europea. Johnson no la quiere -recordemos que dijo que preferiría estar muerto en una zanja- pero la pregunta es hasta dónde está dispuesto a llegar si el Parlamento no vota su acuerdo.