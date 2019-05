"Pateé la puerta con la pierna y empujé a los pasajeros", la heroica actuación de una azafata del avión incendiado en Moscú

En total, 41 personas, incluidos al menos dos niños, murieron en el accidente. Sin embargo, si no hubiera sido por la actuación de esta azafata podrían ser muchas más. "Cuando el avión se detuvo, la evacuación comenzó de inmediato. El fuego era visible" "Todos gritaban que estábamos en llamas, pero en este momento no había fuego dentro de la cabina. Pateé la puerta con la pierna y empujé a los pasajeros para no retrasar la evacuación" comentó al medio británico.