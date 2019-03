El piloto del Boeing 737 Max revisó desesperado el manual del avión instantes antes de morir

Es una imagen que da escalofríos. La de un fracaso y una desesperación final que acabó con la vida de 189 personas. Un piloto que sabe que casi 200 vidas , incluyendo la suya, pende de un hilo y que busca en un manual técnico del aparato y de forma desesperada , cómo intentar estabilizar el avión y evitar la caída del Boeing 737 Max 8 en Indonesia. Un día antes, un compañero había logrado hacerlo in extremis.

Las autoridades indonesias publicaron en noviembre un informe preliminar sobre el accidente del vuelo 610 de Lion Air, pero en él no aparecía el contenido del audio de la cabina, pues el dispositivo que contenía la grabación aún no se había localizado. Los investigadores tienen previsto dar a conocer un informe final en julio o agosto, pero no se espera que se difunda ni el audio ni una transcripción, dado que lo prohíben normas en Indonesia.