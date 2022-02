La policía de Estados Unidos mató a disparos a 1.055 personas el año pasado, la cifra más alta en siete años

Los tiroteos mortales de la policía en Estados Unidos se incrementaron el año pasado hasta alcanzar su nivel más alto en al menos siete años , con 1.055 personas muertas por disparos de los agentes en todo el país. A pesar de que la atención se centró en la brutalidad policial a raíz del asesinato de George Floyd en 2020, la tasa de mortalidad siguió aumentando, según una encuesta anual de The Washington Post .

El rotativo de la capital estadoundense mantiene desde 2015 su propia base de datos de tiroteos policiales , rastreándolos a través de informes de noticias y redes sociales. El gobierno, por su parte, no coteja su propio registro, según apuntan medios locales. El año menos mortal de los últimos siete fue 2016 , cuando la policía disparó y mató a 958 personas. En 2020, la cifra superó por primera vez los 1.000 (con 1.021 muertos).

El aumento de 1021 en 2020 a 1055 en 2021 no fue estadísticamente de gran importancia y no mostró un aumento significativo. "La buena noticia es que las cosas no están empeorando mucho", según explicó en el mismo medio Franklin Zimring, profesor de derecho y criminólogo de la Universidad de California en Berkeley. "La mala noticia es que tampoco están mejorando", añadió.