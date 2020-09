No todos los muertos se contabilizan

Los expertos dicen que probablemente se estén pasando por alto muertes por covid en África. Las tasas de pruebas en el continente de alrededor de 1.300 millones de personas se encuentran entre las más bajas del mundo, y muchas muertes de todo tipo no se registran.

Sudáfrica registró unas 17.000 muertes adicionales por causas naturales entre principios de mayo y mediados de julio, un 59% más de lo que normalmente se esperaría, según un informe de julio del Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica . Eso sugiere que el número de muertos por covid podría ser significativamente más alto que la cifra oficial, actualmente más de 16.000 , dicen los investigadores. Aun así, existe un amplio acuerdo en que las tasas de mortalidad por COVID-19 no han sido tan malas como se predijo.

Población joven: clave

Escasa movilidad de los ciudadanos

Una vacuna contra la tuberculosis está dando buenos resultados

Algunos científicos también están explorando la posibilidad de que una vacuna contra la tuberculosis que se administra de forma rutinaria a los niños en muchos países africanos pueda ayudar a reducir las muertes por COVID-19. Científicos de varios países, incluida Sudáfrica, están probando si la vacuna centenaria Bacille Calmette-Guérin (BCG), ampliamente utilizada en el continente contra la tuberculosis, proporciona un grado de protección cruzada. Se ha demostrado que las vacunas BCG protegen contra otras enfermedades respiratorias virales, y un estudio publicado en julio en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences encontró que los países con tasas más altas de vacunación contra la tuberculosis tenían tasas máximas de mortalidad más bajas por COVID-19.