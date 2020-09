Fuertes protestas en Colombia por el asesinato de un hombre a manos de la policía

La situación , no obstante, ya se encuentra controlada , aunque algunos ciudadanos han denunciado que algunos agentes de Policía se han dado la vuelta a la chaqueta del uniforme y han atacado a los manifestantes , ha informado el diario local 'El Espectador'.

En otro punto de la movilización , los manifestantes han lanzado objetos contra el CAI de Teusaquillo , han roto sus cristales y han rayado la fachada. Sin embargo, hasta el momento, no se han registrado heridos de gravedad durante esta tercera jornada de protestas.

En este contexto, López ha solicitado una reforma estructural de la Policía para evitar que casos similares ocurran en el futuro. Sin embargo, según ella, Duque no lo considera necesario. En concreto, López ha reclamado que la Policía sea un organismo civil que no tenga formación militar y que responda ante la ciudadanía y la justicia ordinaria. La Procuraduría, por su parte, sí se ha mostrado abierta a esta posibilidad. "En Nariño la descartan, pero en la Procuraduría no", ha dicho.