Arde Wisconsin por cuarta noche y Trump manda a la Guardia Nacional para contener las protestas

La Fiscalía de Wisconsin publicó el nombre del agente que disparó siete veces al afroamericano por la espalda cuando intentaba arrestarlo. Rusten Sheskey , que lleva siete años del Departamento de Policía de la ciudad Kenosha, disparó a Blake, después de que la pistola taser no funcionara.

Kenosha police officer who shot Jacob Blake ID'd as Rusten Sheskey https://t.co/FGkzlfOF9o pic.twitter.com/UFhZBS4O5j

Sheskey por el momento no ha sido acusado de nada y sigue en funciones, mientras la violencia de las protestas va en aumento. El vídeo en el que se ve el momento de los disparos no coincide con el relato oficial. Los hechos son difíciles de esclarecer ya que los agentes de seguridad no llevaban cámaras corporales y solo ha trascendido al público un video grabado por un testigo.