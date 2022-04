Tras hacerle varias pruebas, los médicos decidieron quitarle la uña y realizarle una biopsia , por lo que le extrajeron un trozo de tejido para examinarlo. Tras meses de pruebas y después de que aparecieran otras marcas más, finalmente Elizabeth recibió un diagnóstico: se trataba de un melanoma -un tipo de cáncer de piel que se origina cuando los melanocitos (las células que dan a la piel su color bronceado o marrón) comienzan a crecer fuera de control- etapa 1A , es decir, el tumor no mide más de 1 mm de grosor, por lo que era invasivo pero no demasiado grande.

La flautista fue diagnosticada con un tipo raro de cáncer de piel conocido como melanoma subungueal lentiginoso acral, un tipo de melanoma poco frecuente que suele aparecer debajo de una uña del dedo del pie o de la mano. También puede encontrarse en las palmas de las manos o en las plantas de los pies. Para evitar que este se extendiera, decidieron amputarle la parte superior del dedo. "Debido a que tenía dos melanomas que me habían extirpado por completo, querían asegurarse de que no volviera a ocurrir, por lo que me lo amputaron la primera parte de la articulación", explicó la mujer a The Sun.