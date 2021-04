"No puedo decir que esta variante de repente esté haciendo que los niños se enfermen mucho más", ha dicho Rosemary Olivero, pediatra de enfermedades infecciosas en el Hospital de Niños Helen DeVos en Grand Rapids, en declaraciones en NBCNews , que señala que el aumento de las hospitalizaciones es más probable que sea el resultado de que más niños se infecten "pero estamos experimentando un aumento realmente severo".

No hay un riesgo mortal en niños preocupante

"Todos sabemos que es más severo en los adultos mayores, pero no es absolutamente correcto decir que es benigno en otras personas, como para los niños", ha afirmado el doctor Sean T. O'Leary, vicepresidente del comité de enfermedades infecciosas de la Academia Estadounidense de Pediatría.

No obstante, la mayoría de los niños hospitalizados por covid-19 tienen una alta probabilidad de sobrevivir , ha dicho la Bishara Freij, jefa de enfermedades infecciosas pediátricas en el Hospital Beaumont de Michigan. Solo ha habido 10 muertes de menores por covid-19 en Michigan desde que comenzó la pandemia.

El testimonio de una madre: "Fue aterrador"

Las reglas de prevención frente al covid la obligaron a estar en cuarentena en la habitación de su hija durante toda su hospitalización. “Me escondía en el baño a llorar porque no quería que ella me viera llorar. No quería asustarla”, ha reconocido.