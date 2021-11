George Bell, de 89 años, enfermó en su casa y tuvo que ser hospitalizado . Más tarde lo hizo su mujer Joyce , de 87. A pesar de estar en el mismo centro, no pudieron verse por las lesiones que ambos presentaban y por el protocolo por el coronavirus.

Joyce, por su parte, recordó al diario Daily Mail cómo fue el momento: “Le dije que siempre estaría allí para él, sin importar lo que pasase. Me abrazó con fuerza y me dijo que nunca más me iba a dejar”.