Reino Unido, forzado a participar en las elecciones europeas ante el bloqueo del brexit

Theresa May quería evitarlo desde el primer momento. Lo repitió en sucesivas ocasiones, pero el clima de división en el Parlamento Británico ha llevado al Gobierno a tener que resignarse y admitir que Reino Unido concurrirá a las elecciones europeas a la espera de un acuerdo 'in extremis'. La falta de consenso para ratificar el acuerdo de salida de la Unión Europea ha dejado al Ejecutivo de Theresa May sin tiempo para evitar unos comicios que no habrían tenido lugar si el brexit se hubiese ajustado al plazo inicialmente previsto, es decir, al 29 de marzo; la fecha estipulada para culminar la ruptura.