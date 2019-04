El Parlamento británico apoya la segunda prórroga de May en la víspera del Consejo Europeo

La Cámara de los Comunes de Reino Unido ha aprobado este martes por una amplia mayoría el plan de la primera ministra, Theresa May, de pedir una segunda prórroga del Brexit , un día antes del Consejo Europeo en el que los jefes de Estado y Gobierno de los Veintisiete valorarán la petición británica.

May solicitó por carta el pasado viernes al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, una ampliación del plazo para la salida de Reino Unido de la UE hasta el 30 de junio, si no consigue antes que el Parlamento británico dé su visto bueno al acuerdo del Brexit.



Los diputados han respaldado la 'hoja de ruta' de May en una votación celebrada este martes que se ha saldado por 420 votos a favor y 110 en contra. El Gobierno estaba obligado a someter su plan a Westminster después de que el lunes sus señorías aprobaran una ley que les da el poder de supervisar y hacer cambios.