Indignación en Reino Unido por la evacuación en avión de 200 perros y gatos de Afganistán

El pasado domingo un vuelo chárter procedente de Kabul aterrizaba en el aeropuerto de Heathrow, en Londres. Se trataba de uno de los últimos vuelos fletados por el programa de evacuación que el Gobierno británico ha organizado desde Afganistán antes de la retirada de las tropas estadounidenses del país. Pero en él no viajaban refugiados afganos o diplomáticos británicos, sino 100 perros y 70 gatos, según informa BBC.



Los animales procedían del refugio de Nowzad, creado en Kabul por el exmiembro de la Royal Marine, Pen Farthing. El soldado veterano ya había conseguido crear una potente campaña de presión desde que saltó la crisis internacional en Afganistán, por la llegada de los talibanes a Kabul. Hace unas semanas, el Gobierno británico no se planteaba ayudarle y el ministro de Defensa, Ben Wallace, aseguraba que no se daría prioridad “a las mascotas frente a la gente”. Pero poco después afirmó que buscarían “un hueco” en los aviones.