La lista de Schindler de Kabul: "Una madre tuvo que abandonar a su bebé asfixiado para salvar a sus otros hijos"

"Nadie preveía el hundimiento del gobierno afgano en cuestión de días". Así lo afirma el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que asegura esperaban que esta aguantara durante al menos, meses". No fue así y se tuvo que actuar con rapidez. La oposición que había señales suficientes para haber tomado decisiones antes. "Claro que hemos dejado a mucha gente atrás. Todo este disfraz gubernamental de éxito envuelve una enorme tragedia". Albares ha explicado cómo se comunicaban con los colaboradores afganos a través de mensajes de móvil con el punto de encuentro en el aeropuerto, aunque antes "se ha llevado un cuidadoso cribado de seguridad en colaboración con el Ministerio del Interior y con el Centro Nacional de Inteligencia" . Pero los que han vivido la tragedia in situ, viendo los ojos de los pequeños a los que no podían rescatar no van a olvidar nunca estos días. Ha sido como revivir La lista de Schindler, porque es cierto que solo unos pocos elegidos han podido salir del infierno y no tanto por dinero, como por una falta de tiempo extremo.