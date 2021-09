Pero a los niños no los habían dejado allí por casualidad, o por la urgencia de huir de los agentes fronterizos, sino que fueron abandonados de manera premeditada. Y es que los oficiales de aduanas hallaron una nota bajo del porta-bebés en el que se explicaba que los niños eran hermanos, la edad de ambos y que provenían de Honduras. Los agentes buscaron por la zona pero no encontraron a más personas.



Los niños no requirieron atención médica y fueron transportados a la estación de Uvalde para su acogida.