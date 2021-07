¿Qué restricciones tienen los españoles que quieren viajar al extranjero a sus destinos favoritos?

Con la llegada del verano, este año más que nunca, muchos sienten unas ganas enormes de viajar. Para organizar un viaje hay que tener en cuenta las restricciones que impone cada país. Hay muchos que debido a la pandemia no admiten aún viajeros extranjeros. Otros, la mayoría, dejan entrar a los turistas, pero con requisitos . Desde hoy, los europeos podemos viajar por todos los estados miembros con libertad siempre que llevamos en la mano el certificado covid .

Japón el destino favorito de los españoles, según al OMT, tiene suspendido el acuerdo de supresión de visados con España y no está permitida la entrada de los no japoneses. Se exceptúa de esta prohibición a los residentes en Japón y a los no residentes que sean considerados como casos humanitarios excepcionales