Va a una revisión rutinaria de embarazo y descubren que su 'bebé' era en realidad un tumor canceroso

Una pareja de Bovington, Inglaterra, estaba totalmente ilusionada con la llegada de su segundo bebé . Sin embargo, su felicidad se truncó cuando en una revisión de las 12 semanas de gestación, los médicos se dieron cuenta de que realmente no estaba embarazada sino que su 'bebé' era en realidad un tumor cancerígeno ; tenía lo que se denomina, un embarazo molar.

"Durante esas cinco semanas después de la prueba de embarazo, algo no lo sentía bien, es difícil de explicar, pero" aseguró Victoria. Sin embargo, estaba ansiosa por tener a su bebé en brazos y contarles la noticia a sus seres queridos, cuenta al medio británico Daily Mail

Tenía un "bulto demasiado grande" pero su madre le dijo que, seguramente, eso se debía a que esta vez se trataba de un niño y no una niña. No obstante, en la ecografía de las 12 semanas lo médicos ya detectaron que algo no iba bien, "lo que se suponía que era el bebé parecía casi un racimo de uvas" y detectaron que se trataba de un embarazo molar.