Robert De Niro recurre a las ayudas gubernamentales por el coronavirus para su restaurante de Londres

Préstamos por 28 millones de dólares

El actor de 'Toro salvaje' ha cargado regularmente contra el expresidente Donald Trump y a sus seguidores. Durante una aparición en The Last Word de MSNBC en junio, por ejemplo, De Niro insistió en que "ciertamente estoy esperando" que el presidente termine en la cárcel. En mayo, el actor le dijo al Newsnight de la BBC que Trump es un "lunático" que no tiene en cuenta cuántos estadounidenses mueren por el coronavirus. Además, el mes pasado, De Niro atacó a los 74 millones de estadounidenses que votaron por Trump en 2020 diciendo que su voto lo "enojó".