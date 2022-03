Rusia valora el uso de bombas nucleares en la guerra de Ucrania

La amenaza de la guerra nuclear ha estado ahí desde que comenzó la invasión de Ucrania . El Ejército de Rusia no consigue avanzar y eso hace que cada vez más voces expertas adviertan de que Vladimir Putin, que se ceba con objetivos civiles en los últimos días, podría usar armas nucleares.

Aunque dirigentes internacionales hasta ahora han descartado el uso de armas nucleares por parte de Rusia en la guerra de Ucrania, las cada vez mayores sanciones a Moscú y las dificultades que están encontrando s us tropas para avanzar sobre el terreno, hace que los expertos reconozcan que va en aumento la posibilidad de que se usen bombas nucleares.

“Las posibilidades son bajas, pero van en aumento", ha explicado Ulrich Kühn, experto nuclear de la Universidad de Hamburgo en declaraciones a The New York Times. "La guerra no va bien para los rusos y la presión de Occidente está aumentando", explica Kühn que señala que la guerra convencional podría pasar a una nuclear a base de pequeñas bombas.