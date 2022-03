Rusia cerca Kiev, capital de Ucrania: el drama de los mayores que no pueden protegerse de las bombas

La capital de Ucrania, Kiev, cada vez está más cercada por el Ejército de Rusia , algo que se puede comprobar en las imágenes de satélite. La huida desesperada de los niños con sus madres generan gran empatía, pero no pensamos habitualmente en las personas mayores que simplemente viven con la soledad extrema , la cual se acrecienta en tiempos de guerra.

En Kiev hay muchas mujeres muy mayores sin irse de sus casas y necesitan ayuda . Cuando caen las bombas y suenan las sirenas antiaéreas no pueden bajar a los refugios. Es el caso de Yana , de 80 años , con movilidad reducida y una pulmonía. Sin la ayuda de Katia, su vecina de 50 años, y de otros voluntarios en la ciudad, no podría acceder ni a comida ni a medicinas.

Esta extraductora de Naciones Unidas de ingés no tiene a nadie más en Kiev, son sus vecinos quienes la apoyan y la cuidan. Es la cadena de solidaridad de muchos vecindarios alejados del centro de la capital, de plazas como la de Maidán, donde viven esa realidad tan dura esperando la llegada de las tropas rusas , que toman posiciones a 20 kilómetros al norte y a 95 kilómetros al sur.

Postrada en una cama a causa de la pulmonía, Yana no solo no puede bajar a los refugios de Kiev cuando los ataques arrecian, depende íntegramente de Katia, que cada día se ocupa de que no le falte de nada. "La cuido, la lavo y le doy sus medicinas", comenta la mujer ucraniana.