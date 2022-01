El ejército de Rusia cerca a Ucrania por tierra, mar y aire, al norte, este y sur: la tensión no cesa

Desde el Pentágono , entre tanto, persiste el convencimiento de que Rusia tiene planeada la invasión de Ucrania en su pulso a Occidente . Estados Unidos cree que Vladimir Putin podría esperar a después de los Juegos Olímpicos de Pekín , pues no querría deslucir a China.

Joe Biden subraya que la presencia militar de Rusia en la frontera con Ucrania sigue aumentando incluso en las últimas 24 horas, y Lloyd Austin, jefe del Pentágono , ha sido tajante al decir que claramente Rusia tiene la capacidad de invadir y de tomar ciudades enteras . No obstante, cree que Putin todavía no ha tomado una decisión definitiva, y por eso hoy Washington le ha vuelto a pedir que se retire porque “aún hay tiempo para la diplomacia”.

A Rusia no le ha gustado nada el ‘no’ de EEUU y la OTAN a las demandas que planteó el pasado viernes, cuando se reunieron el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken , y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Para el Kremlin es condición absoluta que Ucrania no entre en la OTAN , y eso es inaceptable para Occidente, igual que renunciar a su expansión por el este de Europa.

De momento, tras hablar con Putin, ha recibido la misma respuesta que Rusia da desde ayer: Estados Unidos y la OTAN no han respondido satisfactoriamente a sus peticiones.

Incombustible, el ministro de Exteriores de Putin ha querido ir un poco más allá, y en efecto, dice que Occidente usa en esa misiva su típico lenguaje ambiguo e impreciso. Sin embargo, también saca la pipa de la paz: “Si depende de nosotros no habrá guerra. No queremos guerra, pero no permitiremos que se ignoren nuestros intereses”, ha señalado Lavrov.