Salvini rechaza acatar la orden judicial que permite al Open Arms entrar en aguas italianas

“En las próximas horas firmaré mi no, porque yo no soy cómplice de los traficantes de personas ”, ha afirmado Matteo Salvini en su perfil de Facebook. Además ha cuestionado el hecho de que “un barco español, de una ONG española, en aguas maltesas, presente un recurso en un tribunal italiano”.

“Yo no me rindo y resisto ante esta vergüenza”, ha recalcado el líder de la Liga, que ha aprovechado a lanzar un mensaje de advertencia a sus rivales políticos de cara a las próximas elecciones. “Estaremos atentos en los próximos días para que no se cree a Roma una alianza contra natura para reabrir los puertos italianos”, ha asegurado.