Se revela la causa de la muerte de Sean Connery: falleció mientras dormía debido a una insuficiencia respiratoria

Vida personal

El mítico agente secreto 007

Antes de que terminase la década de los 60, Sean Connery decidió dejar su interpretación como el agente secreto ya que no quería encasillarse. George Lazenby fue el actor que le tomó el relevo en 1969 en la película 'On Her Majesty's Secret Service'. Sin embargo, la interpretación del australiano no convenció ni a la crítica ni a los fans de 007.