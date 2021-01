La sombra de la sospecha se cierne sobre la Comisión Europea : ¿ Presionó a la Agencia Europea del Medicamento (EMA) para que autorizase la vacuna de Pfizer BionTech cuanto antes? Según documentos robados en un ciberataque a la EMA , y filtrados en Internet, así habría sucedido, y todo con el objetivo de que le diesen luz verde antes que EEUU y Reino Unido. Sin embargo, Bruselas niega la mayor. Afirman por activa y por pasiva que no hubo coacción poítica a los científicos europeos.

Bruselas “ no compromete la seguridad y nunca ha ejercido ninguna presión política sobre la EMA para que lo haga”, ha asegurado Darragh Cassidy , portavoz de la Comisión, a EFE, tras ser preguntado por si hubo coacciones para evitar críticas políticas a la Unión Europea (UE).

El ciberataque: "Evidencias de gran estafa de datos de las vacunas"

La respuesta llega después de la polémica surgida a raíz de un ciberataque sobre la Agencia el pasado mes de diciembre , cuando los 'hackers' tuvieron acceso a documentos confidenciales , entre los cuales se incluían correos internos de los empleados. El pasado 13 de enero, fueron distribuidos en el foro RaidForums, así como en el mercado ruso en la 'darkweb' Rutor, aunque no sin que antes se hubiesen "manipulado algunos" archivos y se hubiese tratado de "socavar la confianza en las vacunas" entre los europeos, según defiende la propia EMA.

Al solicitar a la Agencia que proporcione pruebas de la manipulación que denuncia, que especifique qué documentos no son auténticos o que, al menos, “confirme o niegue” si unas citas concretas de los informes filtrados son auténticas, la EMA se niega a dar detalles.

¿Hay presiones políticas?

Los documentos muestran dos cuestiones: primero, que la EMA aún tenía preguntas en esa etapa sobre la calidad de Pfizer, puesto que varias fábricas no habían sido inspeccionadas aún , algunos datos sobre la vacuna todavía no estaban a su disposición y la Agencia había observad o diferencias de calidad entre diferentes lotes de la vacuna.

En este punto, el funcionario argumentó, siempre según los documentos filtrados, que aprobar la vacuna después de Londres y Washington tendría “demasiadas consecuencias políticas” para Bruselas. Supuestamente, envió el mensaje tras una videollamada con una “comisaria europea”; una reunión con un tono “tenso y a veces desagradable”, una premonición de “ lo que vendrá si no se cumplen las expectativas , sean realistas o no”, dijo.

El portavoz de la Comisión Europoea , no obstante, indica a EFE que en una situación de crisis de salud pública sin precedentes, la Comisión “está en contacto continuo con las agencias operativas de la UE al frente de la pandemia” , como la EMA y el Centro Europeo para Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), “siempre con el interés de proteger la salud pública de todos” los ciudadanos.

La Comisión "comprometida con la seguridad y la eficacia" de las vacunas

Estos últimos, no obstante, no disipan la duda sobre si finalmente la EMA logró respuestas a sus dudas, pero lo cierto es que no dio luz verde a Pfizer hasta el 21 de diciembre -Londres lo hizo el 5 de diciembre y Washington el 11- y siempre ha asegurado que todas sus preguntas “recibieron respuesta” y tiene datos suficientes como para sacar una conclusión positiva.