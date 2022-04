Tara Jayne, 'la reina de la cirugía plástica': se ha gastado más de 200.000 euros en retocar su cuerpo

La joven se ha realizado hasta cinco aumentos de pecho, así como numerosas rondas de Botox y retoques en la cara. A pesar de las numerosas críticas que recibe, asegura que le da igual y que vive feliz su vida: "No me importa lo que la gente piense y diga a mis espaldas, por lo que estar en un entorno donde hay muchas personas críticas no me perturba en absoluto".