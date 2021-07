Algunos de los no vacunados no tienen suerte. “Cuando abrazo a sus familiares les digo que la mejor manera de honrar a su ser querido es vacunarse y alentar a todos los que conocen a hacer lo mismo”, escribe la doctora.

"Lloran. Y me dicen que no lo sabían. Pensaron que era un engaño. Pensaban que era político. Pensaron que debido a que tenían un cierto tipo de sangre o un cierto color de piel no se enfermarían tanto. Pensaron que era solo la gripe. Pero se equivocaron. Y desearían poder volver. Pero no pueden".

"Trato de ser muy crítico cuando estoy recibiendo un nuevo paciente de covid que no está vacunado, pero realmente les pregunto: '¿Por qué no han recibido la vacuna?' (..) "Y la mayoría de ellos, son muy honestos, me dan respuestas: Hablé con esta persona, vi esto en Facebook, recibí este correo electrónico, vi esto en las noticias', ya sabes, estas son todas las razones por las que no me vacuné", postea la médico.