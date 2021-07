Última hora del coronavirus: primera noche que Galicia pide el certificado covid para consumir dentro de bares

Primera noche que Galicia pone en marcha el control a la entrada de los locales de ocio nocturno mediante PCR negativa o certificado de vacunación . Ha entrado en vigor la norma aunque tiene que ser ratificada ahora por la Justicia . Aunque los contagios empiezan a ralentizarse, todas las comunidades autónomas ya superan el riesgo extremo y la incidencia acumulada se sitúa en 644 casos . Pedro Sánchez , desde Nueva York, afirma que el 80% de los nuevos positivos son entre personas que no han podido tener acceso a la vacuna .

El subdirector de la Comisión Nacional de Salud china, Zeng Yixin, ha rechazado los planes anunciados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para continuar la investigación del origen de la pandemia de coronavirus después de que la organización admitiese que la teoría de la fuga de laboratorio en la aparición del virus SARS-CoV-2 en Wuhan no se tuvo suficientemente en cuenta anteriormente. En una rueda de prensa, Zeng se ha mostrado sorprendido por estas declaraciones realizadas por el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hace una semana y las ha tildado de "sin sentido" y de "ir en contra de la ciencia".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado desde Nueva York que el 80 por ciento de los nuevos positivos que se están registrando en España son entre personas sin vacunar y, en este sentido, ha precisado que "no porque no quieran vacunarse, sino porque estaban en grupos de edad que todavía no tenían acceso a la vacunas".