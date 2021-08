Alerta en Florida: cientos de tiburones huyen de una marea roja tóxica

"Normalmente no se ven tiburones apilados de esa manera en estos canales. Entran allí, pero no en la gran cantidad que estamos viendo", dijo Mike Heithaus, experto en tiburones y profesor de ciencias biológicas en la Universidad International de Florida. “No sabemos cuál podría ser la causa de que esos tiburones vayan a esas áreas, pero podría deberse a los cambios en la química del agua, la menor concentración de oxígeno, las toxinas y la cantidad de peces muertos alrededor. No es el tipo de cosas que verías si no fuera por un gran evento de marea roja".