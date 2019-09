"Tíos, en serio, tenéis que ir al médico": Rod Stewart revela que ha vencido en su batalla contra el cáncer de próstata

El cantante londinensesdereveló el pasadodurante una gala para recaudar fondos, según recoge The Mirror , que habíatras tres años y medio de absoluta confidencialidad.

Tras tres años ha vencido en su batalla contra el cáncer y durante la recaudación recomendaba: "tíos, en serio, tenéis que ir al médico. Un dedo en el culo y sin daños en el futuro". En Reino Unido el cáncer de próstata es la primera causa de muerte entre los hombres, en España según el Observatorio del Cáncer de la AECC, se sitúa en primer lugar de incidencia y en tercer lugar en mortalidad . Esta enfermedad no tienen síntomas por eso es tan importante realizarse pruebas específicas rutinarias.

Stewart aconsejaba mantener una actitud positiva durante el tratamiento: "Si eres positivo y trabajas y mantienes una sonrisa en tu cara... He trabajado en ello dos años y he sido feliz, y Dios me ha cuidado" Ronnie Wood, que superó un cáncer de pulmón recientemente, añadía tras abrazar a su excompañero de banda y amigo: "Ahí arriba le gustamos a alguien, Rod".